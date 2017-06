Se billedserie Jesper Tranberg ses her ammen med sin gravide kæreste Sarah Larsen. Foto: Jonas D. Madsen Foto: OA

Kæreste ventede med at føde til eksamenen var i hus

Ringsted - 20. juni 2017

25-årige Jesper Tranberg blev første student på VUC's HF-enkeltfag i Ringsted. Han er tidligere soldat på Bornholm, hvor han mødte sin kæreste, og har været tre gange i Afghanistan.

Jesper bor nu i hus i Ringsted med sin kæreste Sarah Larsen. Hun var også mødt op med blomster til studenten.

- Jeg har termin på mandag, så nu hvor Jesper har overstået sine eksamener, er jeg bare klar, fortæller Sarah.

Det er barn nummer to parret venter, og familien er en afgørende årsag til, at Jesper begyndte at læse HF.

- Først ville jeg søge ind til politiet, men jeg er blevet så glad for at studere, at jeg vil søge ind på statskundskab, siger han.

19-årige Emil Krath blev årets første to-årige HF-student på VUC i Ringsted. Emils sidste fag var engelsk på A-niveau, og han afsluttede eksamen med godt resultat.

Emils forældre, mormor og en lille nevø var mødt op med champagne for at fejre den unge mand, der ikke straks skal i gang med at studere. Han tager et sabbatår for at finde ud af, hvad han skal bruge sin eksamen til.

