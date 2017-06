Ved at gå sammen kan skolerne forhåbentligt sikre, at for eksempel konditoruddannelsen kan fortsætte i Ringsted. PR-foto

Kæmpeskole kan blive attraktiv arbejdsplads

- Vi går en tid i møde, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi kan som en stor arbejdsplads tilbyde flere og bredere karrieremuligheder. Det er til gavn for eleverne på vores skole, at vi kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, slutter Interim direktør for den fusionerede skole Michael Kaas-Andersen.

- Prognoserne viser, at der i 2020 kommer til at mangle over 13.000 faglærte i vores region. Derfor skal vi i samarbejde med virksomhederne være med til at sikre, at den lille tømrervirksomhed i Kalundborg såvel som den store kommune får både kvalificerede elever og efterfølgende arbejdskraf, siger bestyrelsesformand for SOSU Sjælland og konstitueret næstformand i Interim bestyrelsen, Per B. Christensen.