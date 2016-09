Kæmpearv finansierer museums rekordudvidelse

- Vi har ikke gået og slået på tromme for det, men vi er glade for, at nogle af vores afdøde medlemmer har ønsket - og haft mulighed for - at donere disse arvemidler til os. Det har betydet at vi har kunnet selv-finansiere første fase af vores udvidelse i rekordtempo og kan fraflytte dyre lejermål på i alt 350.000 kroner om året, siger formand for Sporvejshistorisk Selskab Mikael Lund.