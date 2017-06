Kæmpe erhvervsområde skal etableres ved motorvejen

Her ses et oversigtskort over placeringen af det nye store erhvervsområde. Illustration: Ringsted Kommune Foto: tkda

Ringsted - 07. juni 2017 kl. 22:49 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt erhvervsområde i Ringsted på hele 1,2 millioner kvadratmeter kom et skridt nærmere tirsdag aften, da byrådet bestilte en ny lokalplan for og et oplæg til en byggemodningsplan for området ved motorvej E20.

- Gennem den seneste tid har vi fået rigtig mange henvendelser fra virksomheder, som ser på en placering på Sjælland. De kigger på Ringsted, fordi vi har en unik beliggenhed både i forhold til Sjælland og Danmark, hvor vi med motorvej og som Sjællands togmæssige knudepunkt kan tilbyde noget helt særligt. Derfor arbejder vi nu på at starte det nye erhvervsområde op, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.

Helhedsplanen for det nye erhvervsområde giver mulighed for erhvervsgrunde af meget varierende størrelser fra 7.500 kvadratmeter og op. En lang række af grundene vil få facade direkte ud mod motorvej E20, så virksomheder, der har behov for synlighed, kan blive eksponeret. Området er delvist kommunalt ejet og privat ejet. Ringsted Kommune ejer 860.000 kvadratmeter i området.

Erhvervsområdet forventes udviklet i to etaper, og vurderingen fra COWI samt Sadolin-Albæk, der har været rådgivere på arbejdet, er, at området vil kunne være solgt og bebygget over en periode på 15-20 år. Investeringen i det nye erhvervsområde vil samlet set løbe op i ca. 150 millioner kroner over de kommende år.

- Igangsættelsen af det nye erhvervsområde vil være en langsigtet, strategisk investering for Ringsted Kommune, som først og fremmest skal give nye virksomheder og nye arbejdspladser og ikke penge direkte i kassen hos kommunen, siger Per Roos (V), der er formand for Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune.

Byrådet i Ringsted skal til september beslutte de næste skridt for erhvervsområdet herunder den præcise byggemodning af området.