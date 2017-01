Afdelingsdirektør i Jyske Bank i Ringsted, Peder Nielsen, fortæller, at det handler om at redde liv. Privatfoto

Jyske Bank har opsat hjertestarter

Når nøden er størst, er hjælpen som bekendt nærmest - og i Jyske Bank i Ringsted er den nu rykket helt tæt på. Banken har nemlig opsat en hjertestarter, som alle har mulighed for at betjene. Afdelingsdirektør i Jyske Bank i Ringsted, Peder Nielsen, fortæller:

- Baggrunden er ganske enkel: Det handler om at redde liv. Chancen for at overleve stiger markant, hvis der hurtigt - inden for få minutter ydes livreddende førstehjælp eventuelt med brug af en hjertestarter. Selvom man ikke har været på kursus, skal man ikke være bange for at tage den i brug.