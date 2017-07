Se billedserie Det er vildt tungt at pakke alt det store grej til 150 spejdere på otte dages lejrtur. Det er også vildt sjovt. De Blå Spejderes Margrethe Dyhr Nielsen skal på lejr i Sønderborg med storebror Jens - og cirka 35.000 andre spejdere. Foto: Kim Rasmussen

Jubiii, vi skal på vildt fed lejr

Ringsted - 21. juli 2017

150 spejdere og ledere fra alle tropper i Ringsted Kommune mangler kun at pakke de mest personlige pakkenelliker, inden de lørdag morgen tager til den store landslejr i Sønderborg, skriver DAGBLADET Ringsted.

Torsdag aften stillede flere af børnene og de voksne op på dyrskuepladsen i Ringsted for at fylde en hel lastbil med de sidste store effekter som for eksempel teltene, kogegrejet.

- Det bliver så sjovt. Jeg glæder mig til, at vi skal bade. Jeg elsker at bade, og vi skulle pakke badetøj, så hvis vi ikke i det mindste kommer ud at soppe, bliver jeg skuffet, siger Margrethe Dyhr Nielsen på 10 år fra De Blå Spejdere i Jystrup.

Hun mangler kun at pakke sin tandbørste. Så er hun klar.

Maja Sahl Nielsen og Helena Dam er grønne pigespejdere i Ringsted. De er henholdsvis otte og ni år og skal med på kæmpelejr for første gang.

- Jeg VED, at det bare bliver så fedt at være med derovre. Det ved jeg bare, fordi jeg elsker at være spejder, siger Maja Sahl Nielsen.

- Det bliver fantastisk sjovt. Det ved jeg. Jeg glæder mig allermest til det hele. Til at komme derovre og være med, siger Helena Dam.

Hun skal have sin mor. Merete Dam.

- Jeg skal med som »jobber«. Jeg skal passe en bod med hotdogs og burritos. Jeg glæder mig så meget. Jeg har ellers aldrig været spejder, for det har ikke sagt mig noget før, men det her lyder spændende. Der kommer mennesker fra hele verden. Måske kan jeg få kontakter med nogle fra andre lande, som man en dag kunne besøge, siger Merete Dam.

Lejren varer fra i morgen til den 30. juli.