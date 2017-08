Se billedserie Jørn West og resten af bandet glæder sig til at spille John Mogensen for ringstederne. - Vi er stolte over, at vi får lov at spille i vores egen by, fortæller forsangeren. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

John's Guld melder klar til Ringsted Festival

Ringsted - 03. august 2017 kl. 09:45 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen De Mylius har kaldt dem »Danmarks bedste kopi-band«, de har engang spillet for 10 mennesker i tre og en halv time, og Jørn West fortæller, at de er Danmarks ældste - og tungeste - boyband.

Bandet John's guld, der gæster årets Ringsted Festival, er eksperter i at spille John Mogensens klassiske sange, og de glæder sig til at spille i deres egen hjemby.

- Vi er glade og stolte over at spille på årets festival. Vi har været med fire gange før, og det er altid noget, vi glæder os meget til. Der er noget særligt ved at spille i sin egen by, fortæller forsanger Jørn West.

Bandet, der blev dannet for 8 år siden, har spillet til et utal af sjællandske byfester og kræmmermarkeder, og selvom sangene efterhånden sidder på rygraden, kan nervøsiteten godt melde sig alligevel.

- Når man spiller for et publikum, der er så stort, som det kan være på Ringsted Festival, så rejser hårene på armene sig. Man bliver nervøs, men det plejer jo at gå alligevel. Vi er så sammenspillede efterhånden, at vi bare spiller videre, selv om vi laver en lille fejl, fortæller forsangeren med et smil.

Når Jørn West og resten af John's Guld træder ind på scenen, er det ikke for at genopfinde John Mogensens sange.

- Vi går sås tæt på de oprindelige sange, som det overhovedet kan lade sig gøre, og det har vi fået meget ros for, fortæller Jørn West, der samtidig understreger, at det ikke kun er lyden, der betyder noget.

Teksterne er nemlig noget af det, han bedst kan lide ved John Mogensens musik.

- Selvom det egentlig er dansktop, så har hans tekster også noget andet. Der er noget alvor og nogle budskaber i hans sange. Det er også derfor, at folk bliver ved med at synge med, tror jeg. Man behøver aldrig at bede publikum om at synge, de begynder helt af sig selv, lyder det fra Jørn West. John's Guld spiller hele tre gange på årets Ringsted Festival i løbet af torsdag.

