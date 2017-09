Jeg savner ikke kød

»Hvad spiser du overhovedet« - det er ofte den første reaktion Camilla Beske møder fra folk, når de får at vide, at hun er veganer.

Det at være veganer er blevet en naturlig ting for Camilla Beske. Det er ikke noget, der fylder, og det er ikke noget, hun tænker over. Det er helt naturligt for hende at styre uden om kød og animalske produkter.