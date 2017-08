Japansk restaurant risikerer politisag

- Vi har et kølerum, hvor det drypper fra loftet. Isoleringen er ikke så god. Vi har haft en tekniker til at lave det to gange, men det dur ikke. Det er et gammelt rum, så vi har bestilt et helt nyt. Det kommer fra Herning, og de har lovet, at det er her om to uger, siger Jishuan Yan.