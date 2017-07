Se billedserie Blandt andet en bakke rejer i buffeten var så varme, at de blev kasseret omgående under fødevarekontrollen i Restaurant Tatami i maj måned. Billederne er fra Tatamis åbning i oktober 2016. Foto: Anne Wandahl

Japansk restaurant får bøde for svineri

Ringsted - 05. juli 2017 kl. 13:58 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Restaurant Tatami i Benløse ved Ringsted har fået en bøde på i alt 60.000 kroner for fire overtrædelser af fødevarelovgivningen, skriver DAGBLADET Ringsted.

En henvendelse fra en forbruger fik Fødevarestyrelsen til at komme på kontrolbesøg i marts. Det førte til en serie indskærpelser og en mellemfornøjet smiley.

Ved et opfølgende kontrolbesøg i maj var flere af indskærpelserne ikke fulgt, og der var endnu mere ulovligt at komme efter for kontrollanterne.

Blandt andet stod en kasse med råt kød og dryppede kødsaft ned i de friske æbler.

I sushibaren vaskede personalet ikke hænder, men genbrugte engangshandsker. Der var ikke sæbe og papirhåndklæder på personaletoilettet.

Cirka 50 ruller sushi og buffetens rå rejer og muslinger havde så høje temperaturer, at kontrollanterne forlangte dem kasseret på stedet.

Restaurant Tatami ejes af Jishuan Yan og Mo Zhang. De har tidligere drevet en tilsvarende kæmpestor asiatisk restaurant i Helsingør.

- Vi har bygget køkkenet om. Det var et problem, at det var for lille. Nu er det meget større. Det er blevet nemmere at rengøre. Restauranten har vi altid gjort meget rent. Der er ingen problemer nu. Alt er i orden, siger Jishuan Yan.

Han forsøger dog at få sat størrelsen på bøderne ned til 10.000 pr. styk, da han mener, at Tatami er en lille virksomhed.

Fødevarechef Henning Knudsen, Fødevarestyrelsen Sjælland/Fyn siger:

- Det er korrekt, at for en mindre virksomhed er tariffen 10.000 kroner, men vi har vurderet, at restauranten hører til i kategorien af mellemstore virksomheder. Hvis de kan dokumentere, at det ikke er tilfældet, kan bødestørrelsen muligvis sættes ned, men foreløbig fastholder vi, at Tatami skal betale fire gange 15.000 kroner.

