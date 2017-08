Jagtmesse rammer plet

Ingen kunne fredag morgen være i tvivl om, at der var noget særligt på spil i Benløse ved Ringsted - hvor biler i massevis holdt parkeret i begge sider af Roskildevej ud for Hubertushuset.

Sjællands største jagt- og fritidsbutik indledte nemlig sin »Mini Country Fair« med så mange gode tilbud, at blandt andre direktør Mark Mladen Kuburovic selv var med til at uddele kønumre, så alt gik retfærdigt til.

Og der var tilmed to køer at holde styr på - én til våben og én til tøj og sko.

Afdelingsansvarlig Bettina Hansen råbte et gjaldende »God morgen« til de fremmødte - og hun hilste særligt på den gruppe af fem personer, som havde overnattet uden for Hubertushuset for at få del i de bedste tilbud. De fem har mødt hinanden i tidligere køer ved Hubertushuset, så på den måde har jagt- og fritidsmessen også en social funktion - og for de fem er den blevet en tradition.