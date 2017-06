- Vi har vurderet, at vi godt kan afvikle trafikken, uden der kommer tung trafik på Amtstue Allé. Sådan lyder beskeden fra formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen (V). Foto: Anders Ole Olsen

Ingen tung trafik på allé

- Vi har vurderet, at vi godt kan afvikle trafikken, uden der kommer tung trafik på Amtstue Allé. Beslutningen er taget på baggrund af vores egen vurdering og på baggrund af indvendinger, vi har oplevet fra borgerne, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen (V).

- Forslaget er uvedkommende, da vi ikke engang vil have let trafik på vejen. Det tjener simpelthen intet formal. Man vil trække folk ind til parkeringspladser i midtbyen, der ikke findes. Derfor er der stadig et overordnet problem, der ikke bliver løst, nemlig at der ikke er behov for trafik på Amtstue Allé, siger han.