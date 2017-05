Idé om friplejehjem i Ringsted diskuteres tværkommunalt

Et forslag om et friplejehjem i Ringsted Kommune er landet på kommunaldirektør Jacob Nordbys bord.

Det fremgår af et brev fra Mikael Dahl-Jensen fra Scandinavian Property Development A/S - som DAGBLADET har fået aktindsigt i.

- Vi ser pt. på muligheden for et friplejehjem i Ringsted Kommune for den svenske operatør Attendo jævnfør den nye friplejelov. Vi opfører pt. tre lignende plejecentre for Attendo i Sverige og er i byggetilladelsesfasen for to projekter på Sjælland, skriver Mikael Dahl-Jensen.