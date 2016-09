Nikoline Balslev, Rasmus La Cour og Tanja Dueholt (th) og resten af 9.B har haft nogle fede diskussioner i klassen om børnekonventionen. Alle klasser har lavet et billede over konventionen, som nu hænger sammen på en fælles væg for at visualisere, at Vigersted nu er rettighedsskole. Foto: Anders Ole Olsen

I skolen gælder børns ret

At være rettighedsskole betyder, at både elever, forældre, lærere, pædagoger og øvrigt personale skriver under på et dokument til Unicef om, at man hver dag sikrer, at FN*s børnekonvention er en del af skolens dagligdag.