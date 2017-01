Huse på landet skal have renseanlæg op til 120.000 kroner

Omkring 450 fritliggende huse på landet i Ringsted Kommune skal over de næste tre år hver investere 40.000-120.000 kroner i anlæg til rensning af deres spildevand. Husejerne kan vælge selv at punge ud, eller de kan indgå i et samarbejde med Ringsted Forsyning, hvilket vil stille dem lige med husstande, der skal kloakeres på normal vis, forklarer formanden for Klima- og Miljøudvalget, Klaus Hansen (V).

- Vi har en bunden opgave. Intet tyder på, at loven bliver lavet om, så det er ikke til diskussion, at der skal ske noget. Vi kan ikke bare acceptere urenset spildevand i vores vandløb, siger Klaus Hansen - som tilføjer, at man har arbejdet på at forbedre vandmiljøet i årtier, og at man altså nu er kommet til de sidste husstande.