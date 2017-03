Hospital blev fyldt med røg

Hospitalet holder i dagens anledning lukket for konsultationer, så der er kun ganske få rigtige patienter i bygningen. Syv personer iført skriggule veste tjekker rummene igennem og sætter kryds på glasdørene med pink overstregningstusch, når de har konstateret, at lokalet er tomt.

- Vi er nødt til at gennemse alle rum, for vi ved aldrig, præcis hvor mange personer, der opholder sig i bygningen, fordi patienterne kan have pårørende med. Det er ikke ligesom en børnehave, hvor man ved, at der er 20 børn, så vi er nødt til at gå alt igennem, fortæller Janni Bang.