Se billedserie Ejendomsmægler Søren Bak glæder sig til at flytte sin home-ejendomsmægler forretning til Torvet 4 i Ringsted. Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Home-ejendomsmægler får kontor på Torvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Home-ejendomsmægler får kontor på Torvet

Ringsted - 05. august 2017 kl. 08:13 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til 2007 havde ejendomsmæglerkæden home til huse på adressen Torvet 4 i Ringsted - men så flyttede ejendomsmægler Søren Bak sine i alt otte ansatte til større lokaler i Sct. Bendtsgade 6 i Ringsted. En adresse, som stadig kun ligger i gå-afstand fra Danske Bank, der ejer home-kæden.

At home flyttede til Sct. Bendtsgade, betød samtidig, at Danske Bank kunne rykke ind i Torvet 4 og få bedre plads til sine medarbejdere.

Det samme var tilfældet for home, som på Torvet 4 den gang var nødt til at sidde i to etager - og altså også måtte udnytte førstesalen.

I Sct. Bendtsgade var der plads til alle otte i ét plan - og alt i alt ville det stadig have været en ideel løsning for alle de involverede, hvis ikke det havde været for finanskrisen og den teknologiske udvikling.

Selv om ejendomsmarkedet nu igen er kommet op i omdrejninger, så har home i dag fire medarbejdere inklusive Søren Bak, og så passer de 128 kvadratmeter i stueplan på Torvet 4 fint til behovet - ja, der er ifølge Søren Bak endda plads til en medarbejder mere, hvis dette skulle blive aktuelt.

Det er nu halvandet år siden, at Danske Bank - på grund af et mindre pladsbehov - forlod lokalerne på Torvet 4, og siden har rummene været tomme.

Ejendommen ejes af Birgit Dahl, der er gift med tidligere home-ejendomsmægler Uffe Dahl.

Søren Bak har købt hele den tre etager høje ejendom - og han vil indrette lejligheder på første og anden sal. Han er ikke ejendomsmægler for ingen ting, så han fortæller allerede nu begejstret om den panorama-udsigt, man i fremtiden vil få over Torvet fra de to lejligheder.

Søren Bak overtager ejendommen den 1. december i år - og fra nytår slår home så dørene op på Torvet 4.

Home i Ringsted har været ejet af Søren Bak siden den 1. januar 1997. Søren Bak fortæller, at han var med til at starte EDC på Nørretorv i 1990, og at han havde sit virke der til 1996. I et år arbejdede han derefter hos home i Glostrup, fordi han havde en konkurrence-klausul i forhold til Ringsted - som skulle respekteres.

Det hører med til historien, at Søren Bak har været tilfreds med at kunne leje sig ind hos Ringsted Håndværker- og Industriforening, der købte Sct. Bendtsgade 6 af kommunen.

- Den nye vej hen over Torvet (et led i det store torveprojekt) kommer, ligesom tidligere, til at gå kun tre meter fra facaden på Torvet 4, som får en meget stor synlighed udefra og den fineste udsigt indefra, beretter Søren Bak.

Han glæder sig over at have fået forhandlet en pris på plads med Birgit Dahl - for han har hele tiden været på udkig efter en forretning i nærheden af »familien«, altså Danske Bank, og det har - indtil den nu gennemførte løsning - voldt lidt kvaler at finde et godt sted, netop fordi de to banker (den anden er som bekendt Nordea) optager så meget plads på Torvet.

I Danske Bank på Torvet i Ringsted er filialdirektør Per Nygaard godt tilfreds med (igen) at få home som nabo:

- Der glæder mig, at Søren Bak vender tilbage, hvor han kom fra! Det betyder noget, at home kommer tættere på, og at kunderne kan gå tørskoet - og ikke skal gå så langt.

- Trods de elektroniske tider, så vil man gerne se en person i øjnene, når man som familie gennemfører den største investering, man kan gøre i livet, nemlig at købe en bolig.

- En ejendomshandel kræver mere end så meget andet, og når parterne kommer endnu tættere på hinanden, kan man i endnu højere grad få svar med det samme, og det kan ikke undgå at blive en fordel, understreger Per Nygaard.