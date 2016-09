Hjorth har hentet hæderssten

Helt på sit eget private initiativ er det nu lykkedes Leo Hjorth fra Ringsted at få en mindesten over sydsjællandske Peder Hansen Lundby ført tilbage fra Høng Efterskole til dens oprindelige plads ved det tidligere Kærehave Husmandskole i Ringsted.

Han blev udsat for justitsmord, og når han til fods turnerede Sjælland rundt for at agitere for bøndernes sag, skete det mere end én gang, at han blev overfaldet.