Se billedserie Ole Hansen (tv) fra ABC Industrigummi viser hjertestarteren frem. Han betaler for vedligeholdelse og drift, mens lokale Grundejer- og borgerforeninger har betalt for at få den gjort tilgængelig. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Hjertestarter giver tryghed i Kværkeby

Ringsted - 06. juli 2017 kl. 15:08 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man skal faktisk bare åbne den, og så fortæller den, hvad man skal gøre. Den er virkelig nem at bruge, fortæller Ole Hansen, der er direktør for ABC Industrigummi, som ligger på Kværkebyvej 30 i Kværkeby.

Han står ved siden af den hjertestarter, som han sammen med entreprenørvirksomheden ProFound, Bjergvejens Grundejerforening og Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening har været med til at få på plads.

Til at starte med ansøgte borgerne i Kværkeby TrygFonden om en ny hjertestarter, men de fik afslag.

Herefter tog de kontakt til de større virksomheder i byen for at få et sponsorat.

Hos ABC Industrigummi fik borger- og grundejerforeningen et tilbud, der var både billigere og bedre, end hvad de havde forventet.

- Det ville være åndssvagt at sponsorere en hjertestarter, for vi har faktisk en i forvejen, fortæller Ole Hansen, der samtidig understreger, at den nye løsning er langt billigere, end hvis man ville købe en ny.

- Der ville hurtigt komme udgifter til vedligeholdelse, men dem klarer jeg jo i forvejen. De indsamlede penge betaler for den nye kasse, hjertestarteren er i, og så betaler jeg for strøm og opvarmning, så den altid er klar. Det er klart den billigste og smarteste løsning, fortæller han om hjertestarten, der tidligere var at finde inde i virksomhedens lokaler, og som nu er tilgængelig fra parkeringspladsen.

Der vil snart blive sat skiltning op, men det er stadig i planlægningsfasen.

Beboerne i Kværkeby har længe ønsket endnu en hjertestarter i byen.

Det fortæller beboer og medlem af borgerforeningen i Fjellebro-Kværkeby Aase Stegmann.

- Jeg bor lige ved siden af, og jeg synes, det er meget betryggende, at vi har fået en ny hjertestarter. Her bor mange ældre mennesker, så det giver tryghed, fortæller hun.

Formand for Fjellbro-Kværkebyegnens Borgerforening Finn Andersen bor også i nærheden, og han fortæller, at han er tilfreds med den måde, samarbejdet har udspillet sig.

- Det er et godt samarbejde, og det er fint, at der kommer en hjertestarter til herude. Nu har vi tre, og jeg synes, det er godt, når de lokale går sammen og finder en løsning, siger han.