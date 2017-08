Hjælpen er strømmet ind til hjemløs

Se billedserie Annette Nielsen har indtil videre fået lov til at bo i en campingvogn på en privat grund. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ringsted - 04. august 2017 kl. 10:51 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har fået så meget hjælp fra folk. Det er overvældende. Sådan siger 55-årige Annette Nielsen fra Benløse ved Ringsted. Hun har været hjemløs i to år og har i perioder gået på vejen og sovet udendørs.

Hun blev for nogle uger siden genstand for stor debat på de sociale medier. Det skete, efter hun i et læserbrev i DAGBLADET og i en artikel i Lokalbladet havde beskrevet sin håbløse situation. Som 55-årig har hun ikke udsigt til, at Ringsted Kommune kunne hjælpe hende med at få tag over hovedet, blandt andet fordi hun ikke var misbruger eller gravid.

Men hjælpen fra almindelige borgere er til gengæld væltet ind over hende.

- Jeg vidste ikke, at artiklen havde været i avisen, og min telefon havde været slukket. Men da jeg åbnede den tikkede det ind med beskeder. Der var så mange, at jeg måtte sætte mig ned og skrive det ned. Det var ikke alle, jeg kunne høre, så folk må have mig undskyldt, hvis jeg ikke har ringet tilbage, siger Annette Nielsen.

Hun har fået en gammel campingvogn, som hun har fået lov at bo i på en privat grund. Campingvognen har hverken vand og toilet, men det har indtil nu løst sig. Det kan lade sig gøre, så længe det er sommer.

Den megen hjælp, der er strømmet ind til hende, kommer fra mennesker, der er forarget over, at der ikke er hjælp at hente fra det offentlige.

Annette Nielsen har modtaget over 3000 kroner direkte på sin bankkonto. Det er penge, der hjælper hende til at betale en kæmpe vandregning på 22.000 kroner. Ifølge Annette bunder en del af hendes ulykke nemlig i, at et tidligere familiemedlem stalker familien og ulovligt har tappet vand fra hendes tidligere bopæl i Benløse. Derved fik hun en absurd høje vandregning. En gæld, hun har afdraget på lige siden.

- Nu har en mand lånt mig de 5000 kroner, jeg manglede til regningen af ham, så jeg i stedet betaler ham, siger Annette Nielsen.

Hendes helt store højdepunkt efter hendes situation blev offentligt kendt, var da en fremmed mand kontaktede hende. Han kom ned til hende og gav hende 500 kroner plus en femugers lottokupon:

- Han sagde, at hvis jeg vandt, kunne jeg købe mig noget at bo i. Det var simpelthen så sødt.

- Jeg vil gerne takke alle dem, der har hjulpet mig. Oi, du milde. Det varmer langt inde i mit hjerte og giver mig nyt mod.