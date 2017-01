Her er både ishus og rum til chokoladespray

Poul Erik Rasmussen har som områdeleder for maduddannelserne på ZBC haft stor indflydelse på det nye konditorkøkken. I rummet her har han for eksempel fået aflivet gamle tiders teoriundervisning, hvor elever sad ved et bord og så på en lærer ved tavlen. Her kommer hæve/sænkeborde, så eleverne kan sidde ned og sluge teorien og et øjeblik efter stå og arbejde med tingene i praksis. Og ellers er der kun 30 centimeter ind til det store produktionsrum lige ved siden af. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen