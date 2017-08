Henrik er master i Kia biler

- En master i Kia betyder, at man må servicere og lave fejlfinding på de nyeste af Kias modeller. For at værkstedet skal været et autoriseret værksted, skal man have mindst en tekniker, som har denne master, og faktisk er vi to, som har uddannelsen her i virksomheden. I øjeblikket er vi faktisk ved at efteruddanne os til hybrid- og elbiler, forklarer han.