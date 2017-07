Hello there, Mr. Clinton my name is Benny

Den er god nok. Det ER Bill Clinton, som trykker hånd med ærke-ringstederen Benny Christensen. Foto: Anne Wandahl

Ringsted - 19. juli 2017

På sin 70-års fødselsdag torsdag, har Benny Christensen mange spændende oplevelser og møder med mennesker at tænkte tilbage på fra sin tid som socialdemokratisk borgmester i Ringsted Kommune.

Benny Christensen har da også svært ved at vælge den allerbedste oplevelse fra sin borgmestertid.

Det skulle da lige være at trykke hånd med eks-præsident Bill Clinton, skriver DAGBLADET Ringsted.

- Det var den 18. maj i 2005. Jeg blev som borgmester inviteret med, da Bill Clinton var i Danmark og holdt et foredrag for KMD i Cirkusbygningen. Det var lidt stort og spændende at hilse på ham. Han fangede jo folk i en forsamling, så man fik opfattelsen af, at han stod og talte direkte til én selv, husker Benny Christensen.

Den amerikanske eks-præsident gav Benny Christensen samme følelse af direkte dialog og tilstedeværelse, da de kom på tomandshånd med hinanden.

- Vi fik alle sammen et parminutter hver at tale med Bill Clinton i. Det var dengang fugleinfluenzaen kom fra Kina. Han var meget optaget af www og sagde, hvis vi ikke havde haft internettet, ville vi nok ikke have vidst, at Kina havde fugleinfluenza. Han var også meget optaget af vindenergi. Han beskrev, hvordan han nød at se vindmøllerne, når han fløj ind over Danmark, fortæller Benny Christensen.