Heldig vinder scorer 1,2 mio. i Lotto

For første gang i over 20 år har Lotto kastet hele syv nye millionærer af sig i weekenden og en af vinderne har købt sin kupon hos Skjold Burne i Nørregade i Ringsted, oplyser Danske Spil.

Millionærgarantien sikrede, at to kuponer uden gevinst med et trylleslag hver blev en million kroner værd. Det er derfor vigtigt at huske at præmiesøge sin kupon.