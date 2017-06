Birgit Marie Østerby foran sin kolonihave. - Det er min oase. Her er der ikke noget, der kan gøre mig ondt, fortæller hun. Foto: Per Christensen

Haven hjælper helbreddet

Det rolige liv i kolonihaven bekommer Birgit Marie Østerby godt, fortæller hun. Men hun fortæller også, at hun har haft mere brug for roen, end de fleste.

- Jeg har altid været sådan en, der gerne ville hjælpe andre. Da jeg blev syg, skulle jeg pludselig til at tænke på mig selv i stedet, og det var svært. Derfor har det været dejligt at have haven. Her kan man geare ned, mens man går og ordner, og så kommer man til at tænke på nogle helt andre ting, end man ellers ville tænke på, fortæller hun.