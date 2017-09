Han henter de gode oste i Jylland

Som fagmand mener Claus Hansen, at en ost skal være lagret i mindst 30 uger for at smage af noget. Og ost skal smage af ost og ikke af smør, som nogle andre oste efter Claus Hansens mening gør.

I København kan man efter hans mening godt sælge økologisk ost, men uden for hovedstaden kniber det med at få folk til at betale merprisen.

Man skal ikke have stået ret længe ved ostevognen i Ringsted for at opdage, at kunderne tager sig god tid til at smage - og at nogle smager sig igennem det meste af udvalget ved at aflægge besøg uge efter uge.