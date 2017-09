Muddermængderne under Ringsted Festival blev så omfattende, at store maskiner var nødt til at skubbe mudder sammen i store bunker, fuldstændig som når der skovles sne på gader og veje om vinteren. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Hærget festivalplads bliver hel igen

Store dele af Lystanlægget i Ringsted ligner stadig et åbent sår, efter at et skybrud under TV2-koncerten på Ringsted Festival forvandlede anlægget til et smatland af mudder.