Hackerangreb forsinker torveprojekt

- Meget af granitten fra det gamle torv bliver genbrugt i genopbygningen af det nye torv. Vi bruger dog også en del ny granit, og der har uheldigvis været problemer med at få den granit leveret til tiden. Det betyder desværre, at tidsplanen for torve-projektet har rykket sig. Holder de seneste meldinger om, hvornår vi får leveret den nye granit, forventer vi, at det nye torv kan åbne inden for de første tre måneder af 2018, siger Kenni Nielsen i en pressemeddelelse.