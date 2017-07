Håret er sat til fru Pipers 100 år

Fru Piper er i gang med at få ordnet sit hår og sine negle, så hun er klar til at fejre sin store dag mandag den 17. juli, hvor hun fylder 100 år, skriver DAGBLADET Ringsted.

I de seneste knap 30 år er hun kommet hos frisør Ebba Hansen i Jystrup ved Ringsted for at få sat sit hår med den særlige vand- ondulation, som er en teknik, der ikke længere er en naturlig del af pensummet på de danske frisørskoler.

I de første mange år sørgede Ebba Hansens mand, Knud, for at hente Inge Piper i Margrethegården i Ringsted, men han døde for nylig og derfor må fru Piper nu tage Flextrafik for at komme frem og tilbage.