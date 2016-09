Se billedserie Alis Mogensen, til venstre, og Anne Nielsen foran Anlægspavillonen, hvor der festes på lørdag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Håndarbejdsskolen fejrer 25 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndarbejdsskolen fejrer 25 års jubilæum

Ringsted - 07. september 2016 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndarbejdsskolen i Ringsted fejrer 25 års jubilæum på lørdag. Ringsted er blevet kendt for at være stedet, hvor man tager hen for at lære kreative fag.

To undervisere i LOF Ringsted, Alis Mogensen og Andrea Kristensen, fik for godt 25 år siden den idé, at der skulle flere kreative tilbud på programmet.

De gik til LOF skoleleder og forelagde idéen. De fik at vide, at det var en fin idé, men mere skete der ikke. Så kom der et nyt lovforslag, som blandt andet indebar øget egenbetaling for aftenskoleundervisningen, men til gengæld behøvede der ikke længere at være 12 på et hold. Dermed besluttede Alis Mogensen og Andrea Kristensen at starte noget selv.

Det er i dag 25 år siden, og det fejrer Håndarbejdsskolen Ringsted med et stort jubilæumsarrangement lørdag den 10. september klokken 13-17 i Anlægspavillonen.

Læs mere i Lokalbladet