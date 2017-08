Det er her, pop-up butikken kommer til at ligge. Arkivfoto: Jakob Fønss

H&M løfter sløret for ny butik

Ringsted - 15. august 2017 kl. 12:40 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Outletbyen i Ringsted kan snart byde velkommen til H&M, der forventes at åbne deres første danske pop-up outlet-butik.

Butikken åbner torsdag den 24. august klokken 10.

Pop-up konceptet betyder, at butikken er midlertidig, men centermanager Jeanette Jussing Amdal håber, at butikken ender med at blive permanent.

- Vi er meget stolte over, at H&M har valgt Ringsted Outlet til deres første outlet-eventyr i Danmark. Vi glæder os til at byde dem velkommen, og selvom butikken i første omgang får status af en pop-up store, forventer vi, at butikken bliver så stor en succes, at eventyret fortsætter, udtaler Centermanageren.

Hos den svenske modegigant bliver der også set frem til åbningen.

Det fortæller Marlene Hyre-Dybbro, der er PR og Communication Manager i H&M Danmark.

- Hos H&M er vi glade for snart at kunne tilbyde kunder fra hele landet muligheden for at shoppe i vores pop-up outletbutik i Ringsted Outletby, som er en stærk handelsdestination. Vi stræber altid efter at sprede inspiration og de nyeste trends til vores kunder i de almindelige butikker. De stiller ofte meget høje krav til de kvadratmeter, butikkerne har til rådighed. Vores pop-up outlet giver os en bredere vifte af muligheder for at kunne differentiere vores varesortiment og rokere vare rundt efter behov, fortæller hun.

H&M Danmark oplyser samtidig, at der ikke er nogle planer om at lukke den allerede eksisterende H&M butik, der ligger i RingStedet.

