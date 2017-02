Gyrstinge Sø kan blive en del af regional naturpark

Gyrstinge Sø i Ringsted Kommune kan blive en del af en regional naturpark med navnet Midtsjællands Naturpark. Det er i hvert fald et af oplæggene, når borgere, embedsfolk og politikere i Ringsted Kommune den 1. marts skal drøfte en fremtidig naturplan for Gyrstinge Sø.

- Det er langt hen ad vejen realistisk. Vi er tæt på at opfylde kriterierne om, at 50 procent skal være natur, især hvis vi tager skovene med. I forhold til at få koblet en naturvejleder på har vi allerede ansat en grøn guide. Der er stor interesse for planerne, og mange har foreslået, at en regional naturpark skal gå helt op til nationalparken Skjoldungernes Land ved Lejre og Hvalsø, siger han.