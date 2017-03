Foto: Arkiv

Guld-fidus på bulgarske plader

Ringsted - 07. marts 2017 kl. 11:52 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tilsyneladende havareret bil på bulgarske plader. En øst-europæisk mand, der beder om hjælp til at komme videre. Venlige trafikanter, der stopper for at yde hjælp. Umiddelbart ligger salg og køb af guldsmykker ret langt fra den opridsede situation, men det er åbenbart ikke altid tilfældet, viser det sig.

Flere trafikanter oplevede fredag, at de blev tilbudt at købe guld fra tilsyneladende forulykkede øst-europæere, der stod i rabatten. Klokken 13.00 i fredags anmeldte en bilist fra Ringsted, at vedkommende var stoppet for at hjælpe en havareret bilist, der formentlig havde bulgarske plader. Efter at den hjælpsomme anmelder var stoppet, forsøgte den øst-europæisk udseende mand at sælge vedkommende guldsmykker. Bilisten afslog købet og meldte episoden til politiet. Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

En halv time tidligere var fem ligeledes øst-europæisk udseende mænd blevet anmeldt, da de forsøgte at vinke trafikanter ind på tilkørslen fra Vemmedrup til Vestmotorvejen i Bjæverskov.

Senere på dagen fik politiet endnu en anmeldelse om mænd, der forsøgte at sælge guldsmykker i trafikken.

Denne gang blev mændene set ved Øm Skole i Roskilde. Politiet fandt aldrig de tilsyneladende strandede bilister, men skriver i en pressemeddelelse, at de ser episoden som et »forsøg på at narre bilister til at købe formentlig falske "guld"-varer«.