Det er tanken at prøve at bevare noget af den gamle baggårds præg i forbindelse med projektet i Sct. Hansgade. Foto: Dan Qvitzau

Grønt lys for stor byggeplan

Ringsted - 26. juni 2017 kl. 10:21 Af Dan Qvitzau. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De politiske instanser i Ringsted Kommune har godkendt et kommuneplantillæg og en lokalplan for nye boliger i Sct. Hansgade i Ringsted.

Alle instanser mener, at planen vil understøtte målet om fortætning af bymidten, ved at give mulighed for opførelse af yderligere boliger i området.

Der er taget højde for de indkomne bemærkninger i det omfang, det er muligt uden at tilføje ændringer, som ville ændre på projektets oprindelige idé - og dermed medføre udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag. Blandt andet er der i forhold til indkigs-gener fra bygninger og tagterrasser foreslået, at der tilføjes bestemmelser, som sikrer, at dette undgås.

Et ønske om at ændre en bygnings højde ville ændre projektets grundidé og lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelser, hvilket ville resulterer i et krav om et nyt lokalplanforslag.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygningens ejer om at bygge nye boliger bagved Sct. Hansgade 22 og 22B, samt bevare de to forhuse i lokalplanområdet.

Det nye rammeområde indeholder bestemmelser for lokalplanlægningen, der muliggør en bebyggelsesprocent på 165 og en bebyggelse på op til fem etager.

Forhusene fastholder de eksisterende muligheder for anvendelse med butikker og visse lettere erhvervsformål i stueetagen og på første etage - og boligformål på de øvrige etager. Lokalplanen opsætter bestemmelser om, at eksisterende bebyggelse skal bevares i den nuværende form eller nyopføres i en tilsvarende form, så udtrykket mod Sct. Hansgade bevares med facadelinje i matrikelskel mod vej og sammenbyggede facader. Herudover bevares gårdrummets pigstensbelægning og bagfacaden til forhusbebyggelsen.

Hvad angår baghusene, vil det med den nærværende lokalplan være muligt at etablere ny bebyggelse med bolig på alle etager. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, byggefelter, materialevalg, bygningshøjder, etageantal og parkeringskælder.

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser - én parkeringsplads pr. bolig. Lokalplanområdet vejbetjenes via porten i Sct. Hansgade 22B, og via den offentlige parkeringsplads mellem Sct. Hansgade og Tinggade (delområde 2).

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring i 10 uger i perioden fra den 28. februar - til den 9. maj 2017.

Forslagene har været annonceret digitalt på kommunens hjemmeside. Naboer og andre med interesse i lokalplanen har desuden været underrettet direkte.

I høringsperioden er der fremsendt indkommet høringssvar.