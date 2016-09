I dette billede fra 2011 kan man konstatere, at Mohrondoløbet var blevet en tilbagevendende begivenhed for spejdere og FDF?ere i Vestsjælland. Privatfoto

Gilde fejrer jubilæum

Hvad er et Sct. Georgs Gilde? Det korte svar er, at det er en sammenslutning af gamle spejdere, der i et voksenliv stadig holder spejderidealerne i hævd. Sct. Georgs Gilderne er i sin oprindelse en dansk bevægelse, der blev stiftet i 1933.

Sct. Georgs Gildet i Ringsted var fra starten et rent mandsgilde. Men som tiden gik, var der også piger, der pressede på for at komme med i gildebevægelsen. Der skulle imidlertid gå ni år fra gildebevægelsens etablering i byen, før de tidligere pigespejdere i Ringsted fik mulighed for at komme med i Sct. Georgs Gildet.