Genhøret med Boney M blev en særpræget oplevelse

Ringsted - 07. august 2017 kl. 15:21 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er omkring 40 år siden, at tyske Boney M lå på toppen af verdens hitlister med deres iørefaldende diskosange, og derfor var det med dæmpede forventninger, man troppede op foran Anlægsscenen på Ringsted Festival lørdag eftermiddag for at få et genhør med de aldrende popperler.

Det stod hurtigt klart, at det ikke ville blive en af de koncerter, som man vil huske tilbage på med den store glæde.

Koncerten blev af ukendte årsager mere end 10 minutter forsinket, og den 65-årige sangerinde Lis Mitchell virkede fortsat ikke til at være landet i Ringsted, da hun endelig kom på scenen i selskab med sine korsangere og band.

Den usikre og usammenhængende start på koncerten med numrene »Sunny« og »Painter Man« blev afløst af en lidt bedre periode, da den skønne diskoperle »Daddy Cool« blev fyret af efterfulgt af »Ma Baker«, »Hooray!, Hooray! It's A Holi-Holiday og »Brown Girl In The Ring«.

På dette tidspunkt af koncerten var det dog svært ikke at blive distraheret af den mandlige korsanger, der havde smidt sin trøje og pludselig havde mere travlt med at få sine muskler i overkroppen til at bevæge sig end at synge.

Det var måske i virkeligheden meget godt, for når han åbnede munden, lød han som en meget ringe tysk kopi af Aquas René Dif.

Inden den forholdsvis korte koncert sluttede, fik publikum også en uinspireret udgave af kæmpehittet »Rivers Of Babylon« og en overflødig udgave af The Beatles-sangen »Let It Be«.

