Chimbo?s Revival spiller op til dans i Ringsted Kulturhus den 4. februar. Pr-foto

Gang i Rock for Voksne

Ringsted - 11. januar 2017 kl. 10:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et velkendt band, der kommer til Ringsted den 4. februar og står for underholdningen i det første 2017 arrangement i Rock for Voksne.

Chimbo's Revival var på programmet sidste år og gav da en forrygende koncert med ægte gammeldags rock'n'roll.

Ingvar "Chimbo" Kristensen er med sin karakteristiske stemme og særlige guitarstil et af de mest autentiske bud på uforfalsket rock, som mange kender fra Bill Haley & his Comets, fra den tidlige Elvis Presley, Little Richard, Swinging Blue Jeans, Beatles og en række af de andre rockkoryfæer.

Med sig i bandet har Mr. Chimbo Søren Engel på bas, Carsten Larsson på guitar og kor samt Philip Bo Knudsen på trommer og kor.

De er alle sammen rutinerede og drevne musikere, der nok forstår at levere en grovswingende baggrund for Mr. Chimbo, og som har gjort, at Chimbo's Revival har haft stor succes i både ind- og udland.

