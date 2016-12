Fyrværkeri hjælper fodboldklub

Se billedserie RIF Fodbold og SuperBrugsen har indgået et samarbejde om salg af nytårsfyrværkeri. - De får noget, og vi får noget, siger brugsuddeler Max Nielsen. Foto: Kim Rasmussen

Ringsted - 30. december 2016 kl. 11:35 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når 2016 bliver til 2017 og nattehimlen lyses op af farverigt nytårskrudt, er det i bogstaveligste forstand et festfyrværkeri. Og man skal ikke lede længe i Ringsted for at finde de første 10 forhandlere af bomberaketter og batterier, hvis man selv ønsker at fyre af ved årsskiftet.

På Nørretorv ser et nyt samarbejde tilmed dagens lys, idet SuperBrugsen har inviteret RIF Fodbold til at stå for salg af fyrværkeri. Ingen af de to har stået for den slags før, men i år skulle det være.

- Jeg har kontaktet RIF og spurgt, om ikke de ville tjene lidt penge. Vi vil gerne skabe en lokal forankring og komme lidt ind under huden på folk, og det kan vi gøre med Ringsted største forening, siger brugsuddeler Max Nielsen.

Det betyder, at SuperBrugsen har købt et færdigt koncept af fyrværkeri og kan bestille yderligere fra dag til dag. Samtidig står de for al det praktiske og det sikkerhedsmæssige, mens frivillige fra RIF Fodbold har modtaget en kort oplæring i at betjene en mobil kasse i butikkens indgangsparti.

- Nogen skal tage ansvaret med container, tilladelser og sikkerhed, og det gør SuperBrugsen. De er sponsor i RIF og har spurgt, om ikke vi skulle lave nogle ting sammen, siger Lars Heine, der er formand i fodboldklubben.

I dagene op til nytårsaften kommer i alt 40 frivillige fodboldfolk og forældre til at hjælpe til med fyrværkerisalget. Så er håbet, at en del af klubbens medlemmer også vælger at købe deres krudt og kugler i SuperBrugsen i år.

Med frivillig arbejdskraft og ingen udgifter, kan fodboldformanden dog allerede nu smile over projektet.

- Det kan kun blive win/win. Om det så bliver 500 eller et par tusinde, vi tjener, det må tiden vise, siger Lars Heine.

- I år er et læringsår. Men de får lidt, og vi får lidt, og på den måde giver det god mening, siger Max Nielsen, der gerne ser, samarbejdet fortsætte til næste år.