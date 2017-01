Se billedserie Fuldkorn er slet ikke kedeligt - faktisk er det sjovt at gå "all-in" i at arbejde med de sunde råvarer. PR-foto

Fuldkornsdag med lækkerier

Ringsted - 21. januar 2017 kl. 18:33 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag var det officielt Årets Fuldkornsdag i hele Danmark. ZBC i Ringsted gik »all-in« (som man siger på nudansk) og fyldte skolen med fuldkornslækkerier.

Over 1.000 virksomheder landet over markerede Årets Fuldkornsdag, og fra den tidlige morgenstund var eleverne på ZBC i Ringsted i gang med at bage og kokkerere - alt sammen med fuldkorn. Så ZBC bugnede med kreativitet, smagsprøver og en masse forskelligartede fuldkornsretter, der kunne tages med hjem:

Gastronom- og ernæringsassistent-eleverne lavede færdigretter med fuldkorn lige til at snuppe med hjem til en hurtig, sund og velsmagende weekendaftensmad. Konditor-eleverne bager franskinspirerede chokoladekager med mousse. Mens bagereleverne hele dagen igennem sørgede for at bage en masse forskellige fuldkornsbrød, pizzaer og fuldkornskager. Smagsprøver og salg stod ZBC's detailelever for.

- Vi var med for at få fokus på fuldkorn, og så fik eleverne samtidig noget teoriundervisning om fuldkorn, viden om hvordan kornet er bygget op, hvad det vil sige, at arbejde med fuldkorn. Og så selvfølgelig også om sundehed, forklarer faglærer Michela Binet.

Eleverne fik også en masse ud af dagen:

- Det har været fedt at lave en masse traditionelle retter med fuldkorn og dermed i en sundere udgave. Vi har for eksempel lavet fuldkornslasagne. Det har både været sjovt og lærerigt, fortæller Kenni, der er gastronom-elev.

- På ZBC vil vi gerne støtte op og slå et slag for folkesundheden og så vil vi gerne vise, at fuldkorn kan være spændende. Så vi fyldte dagen med lækre smagsoplevelser, der alle var kreeret med fuldkorn, fortæller områdeleder Poul Erik Rasmussen.

Fuldkornsdagen er en tilbagevendende begivenhed, der vil sætte fokus på folkesundheden og gøre en indsats for at få danskerne til at spise mere fuldkorn.

Årets Fuldkornsdag skal minde danskerne om, at de skal huske deres 75 gram fuldkorn om dagen. Det gælder ikke kun denne dag, men året rundt. Danskerne spiser i gennemsnit 63 gram fuldkorn om dagen, men 70 % får ikke de anbefalede mængder, viser tal fra DTU Fødevareinstituttet.