Se billedserie Maria Lage er på barsel med sin datter, men hun frygter, når hun igen skal arbejde, og hendes anden datter med Downs Syndrom skal have lange dage i dette rum.

Frygter pladsmangel i nyt dagtilbud

Ringsted - 01. september 2017 kl. 16:44 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle være så godt - men det er det muligvis slet ikke. I hvert fald ikke, hvis man spørger bestyrelsen i specialpasningstilbudet Sct. Bendts Børnehave i Ringsted om dens syn på den nye institutionsbygning, som deres børn skal flytte ind i til oktober.

I sidste uge blev institutionen - der endnu ikke færdigbygget - døbt Solstrålen, men det tegner til at blive alt andet end en solstrålehistorie.

- Vi er meget bekymrede for, hvordan det skal gå, siger to repræsentanter for bestyrelsen, Ulla Larsen Hansen og Maria Lage, da DAGBLADET torsdag møder dem til åben byggeplads i institutionen.

Forældrene er særligt urolige, fordi institutionen efter deres opfattelse ikke opfylder de særlige plads- og lydkrav, som børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har.

- En af de helt store udfordringer er pladsen, forklarer Ulla Larsen og Maria Lage, mens de viser rundt.

De viser ind til to lokaler, der tilsammen udgør 35 kvadratmeter. De to rum kaldes én stue og skal have plads til syv børn med tilhørende hjælpemidler. Hvor børnene er i dag, har de ifølge Ulla Larsen og Maria Lage 50 kvadratmeter.

Stort set alle handicappede børn i specialbørnehaven bruger særlige hjælpemidler, både når de er vågne, og når de sover. Børnene kan for eksempel ikke sidde på skamler, men har individuelt tilpassede stole.

De har specialindrettede - større end standarden - senge og barnevogne, og nogle børn skal videoovervåges under søvnen. Flere børn har såkaldte »pausestole« med tilhørende afskærmning og særlige gåvogne. Alt sammen noget, der fylder op på stue og gang.

Forældrene er heller ikke sikre på, at der er plads i institutionen til alt det udstyr, som børnene kræver, og de frygter, deres børn vil opleve for megen støj og uro.

Forældrene synes på den baggrund, at det er en dårlig ide, at Ringsted Kommune midlertidigt vil veksle ledige børnehavepladser i institutionen med 12 vuggestuepladser. De foreslår i stedet et par andre alternativer:

- Vi synes, man skal lade Toften (tidligere institution, som ligger på nabogrunden, red.) stå, i stedet for at rive den ned. Eller også skal man vente med at flytte Sct. Bendts Børnehave til næste år efter sommerferien, lyder det fra forældrene.

