Frisør fejrer 25 år som salonejer

Der er dog stadig masser - særligt unge kunder - der kommer ind med specifikke ønsker. Så specifikke at de har et billede med på telefonen og bagefter sidder med telefonen op til håret og sammenligner frisuren på billedet og deres nye frisure.

- Kunderne stiller større krav. De er mere vidende. Mere oplyste. De ved godt, hvad de vil have. Vi prøver, så godt vi kan, og jeg synes da, det er fedt at have udfordringer i sin hverdag, siger Marianne Boksa

Marianne Boksa slår sig op på, at hendes salon ikke leverer metervarer. Hver klipning skal være unik. Eneste regel i salonen er, at frisørene aldrig må opfordre til samme frisure som sidst. Derfor kommer der også få kunder, der ønsker same procedure as last year.