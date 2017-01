Her er det Emre Celik til venstre og hans makker Mustafa Sacma til højre. Privatfoto

Friske fyre vil lave gadesalg

Ringsted - 19. januar 2017 kl. 16:58 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er to venner, som rigtig gerne vil starte en virksomhed, og vi vil starte med at sælge ude på gaden, fortæller Emre Celik i et brev til Ringsted Kommune - som DGBLADET har fundet på kommunens åbne postlist.

- Vi vil sælge fitness-drinks, for eksemepl protein-milkshake, proteinsmoothies med mere. Men hvad kræver det at lave sin egen »bod« på åben gade i Ringsted, skriver de to fyre til kommunen. De har endnu ikke fået svar - men overfor DAGBLADET uddyber de deres planer:

- Vi er to ambitiøse gutter, som er præget af det pres, der skriger »bestræbelsen efter succes«. Dette pres motiverer os til at udfolde os kreativt og iværksætte noget unikt med håb om at finde succes - både økonomisk og psykisk.

- En dag på vej hjem fra træning, var vi igen sat under dette »pres«, og her begyndte vi at overveje, hvordan virksomheder som Starbucks og Joe & The Juice har opnået succes, blot ved at sælge drinks, sandwich og lignende.

- Under snakken havde vi hver vores proteinshake i hånden, som vi drikker efter hver træning, og dét ledte os til, at vi begyndte at skyde med iværksættelses idéer omhandlende sundhed og fitness. Efter kort tid havde vi fusioneret Starbucks' koncept med vores idé - og det resulterede i, at vi ville skabe vores egen virksomhed, hvor vi sætter vores primære fokus på at lave lækre drinks, som er mindst ligeså sunde som den fortryllende smag!

Protein- og vitaminrige milkshakes, som enhver fitness-entusiast, sunde borger eller bare dig, der vil have have dig en velsmagende milkshake, som samtidig er sund, vil elske, lyder det begejstret fra Emre Celik.