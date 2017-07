Ringsted Festival er kendt for at være en familiefest, som kun giver få pletter på politiets døgnrapporter. Den eneste voldsanmeldelse på festivallen 2016 er nu endt i retten med en frifindelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Frifundet for vold på festival

Ringsted - 15. juli 2017

Et enkelt tilfælde af vold blev anmeldt på Ringsted Festival 2016.

Retten i Roskilde har nu afgjort sagen, skriver DAGBLADET Ringsted.

Det var fredag den 5. august 2016, da en dengang 18-årig kvinde fra Næstved og en 19-årig mand fra Ringsted blev uvenner.

Ifølge politiets døgnrapport fra den festivalaften var det tilsyneladende et par cigaretter, der fik de to til at rage uklar.

Den unge mand havde lånt et par cigaretter af kvinden og blev sur, da hun spurgte, hvornår hun kunne forvente at få dem tilbage. Kvinden blev slået med en knytnæve i ansigtet, og mente, at et par af hendes tænder var knækket.

Politiet kom til og sigtede den unge mand for vold.

Nu har han forladt Retten i Roskilde uden pletter på straffeattesten, fremgår det af rettens dombog.

Af dombogen fremgår det, at kvinden dagen efter episoden på festivalpladsen tog på skadestuen, hvor læger konstaterede »ømhed omkring vinklen bagtil på venstre side af underkæben«.

I retten forklarede kvinden som vidne, at der ikke skete skade på hendes tænder.

På baggrund af blandt andet skadestuerapporten og forklaringer fra den tiltalte mand, kvinden selv og to andre vidner fandt retten, at der ikke var bevis for at dømme den 20-årige for vold.