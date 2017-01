Fotos: Ny duo underholdt pensionister

Se billedserie Kaffe, kage og socialt samvær var i hovedsædet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 30. januar 2017

Det var en gruppe glade pensionister, som søndag eftermiddag blev underholdt af den forholdsvis nye sangduo Elva Olsen og Sonja Søegaard.

Det skete ved et arrangement, som blev holdt af Ringstedegnens Folkedanserforening i Anlægspavillonen i Ringsted.

Duoens to medlemmer er begge medlemmer af folkedanserforeningen, og de har mødt hinanden på den måde - for kun halvandet år siden.

Til gengæld er det derefter gået slag i slag med optrædender i ældrecentre, væresteder og på plejehjem.

Duoen har holdt 20 koncerter i det seneste år, og rygtet om, hvad de kan, er blevet spredt med mund-til-øre metoden.

I februar kan de allerede nu se frem til runde optrædende nummer syv i år - blandt andet med optrædende i Sorø og Hellested.

Det er Elva Olsen fra Benløse, som synger - og dét har hun altid gjort, men kun til glæde for sig selv og sine nærmeste omgivelser. Hun prøvede en overgang at synge i kor - men hun følte sig ikke velkommen. Måske fordi hendes stemme er relativt dyb og ikke rigtigt kunne indpasses i den normale sammensætning af et kor.

Med Sonja Søegaards akkompagnement på elklaver er der til gengæld ingen problemer - og de mange engagementer viser, at duoen har ramt et behov.

Selv om de to musikalske kvinder fungerer fint sammen, så har de hver deres personlige smag.

Elva Olsen foretrækker sange fra før 1970, mens Sonja Søegaard mere er til noget med rytme, for hun er fan af jazzmusik.

- Det er som at trykke på en knap, Sangene kommer af sig selv, forklarer Elva Olsen, der som nævnt også har øvet sig gennem et langt liv.

Privat er Sonja Søegaard flytter til Ringsted, fordi hendes børn bor her. Forinden nåede hun at bo i 20 år i København. Hun har haft et langt liv i den pædagogiske verden - og sluttede med at have sit egen undervisningsfirma.

At duoen overhovedet var hyret til at underholde ved søndagens veldækkede kaffebord, skyldtes, at folkedanserne på denne tid af året plejer at opføre et dilettant-stykke. Men, som foreningens formand, Arly Hansen, forklarer, så havde flere af aktørerne problemer med dåbsattesten - og havde det svært med at skulle spille et ungt par, der siger: »Jeg elsker dig!«.

Dog har man ikke opgivet håbet om igen tik næste år at kunne vende tilbage til dilettanten.