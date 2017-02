Fotos: Nuttede og ækle dyr

Særligt populær var de små, nuttede børstesvin (også kaldet tenreks), som stammer fra den isolerede ø Madagascar ud for Afrikas østkyst - hvor arterne har kunnet udvikle sig adskilt fra andre arter; ligesom i Australien og New Zealand.

En af dem, som fik lov at holde et børstesvin, var den 11-årige Elija Ingrid Rosendahl Ohm fra Ringsted. Børstesvinene lever af grønt og insekter, men de er natdyr, så de var lidt stilfærdige i det veloplyste center. Børstesvinene er i øvrigt relativt nye i stalden hos Dominos Dyrefremvisning.

Det var dog ikke ren nuttehygge alt sammen. Der var også en chance for at redde sig et frydefuldt gys ved at røre ved eller holde en kvælerslange, for eksempel den store kongepython - eller den endnu større kongeboa, som med et strejf af humor har fået navnet Smukke Sally.