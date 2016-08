Forstander forundret over indbrud

- Vi har det skidt med, at det her sker. For cirka ni år siden, havde vi indbrud og besluttede dengang, at vi ikke mere har kontanter og vi modtager ikke kontanter. Vores bærbare pc'er og lignende udstyr er mærket, og man kan kun komme ind i det med log-on. Vi undrer os. Hvad får en person til at bryde ind? Der er intet at komme efter her, medmindre man er interesseret i en kuglepen, konstaterer Jørgen Kay.