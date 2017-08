Se billedserie Den gamle bygning irriterer mange, fordi den har fået lov at forfalde. Men andre kæmper for dens bevarelse. Foto: Helle Lundsgaard

Forslag: Banedanmark kan flytte ind i den gamle dampmølle

Ringsted - 22. august 2017 kl. 09:22 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale kræfter arbejder med Helle Lundsgaard i spidsen stadig for at bevare den gamle dampmølle-bygning på Møllegade/Næstvedvej fra 1922, inden bulldozere vælter den til fordel for et boligprojekt.

Bevaringsfolkene appellerer derfor til ejendomsudviklere med erfaring med Offentligt Privat Partnerskab (OOP).

Banedanmark flytter som bekendt omkring 300 arbejdspladser til Ringsted, og i den forbindelse har Bygningsstyrelsen udbudt et kontorbyggeri som OPP-projekt.

Kravet er, at bygningen skal ligge tæt på Ringsted Station, hvilket Dampmøllen gør.

Ringsted -borgeren Helle Lundsgaard mener, at en OPP-leverandør kan vælge et projekt i et eksisterende byggeri, selv om Bygningsstyrelsen i udbudsmaterialet på forhånd har udpeget et område, som bygningen skal ligge indenfor.

- Jeg har hørt, at både Ringsted Dun og Dampmøllen var nævnt som muligheder til Banedanmark. Men hvis man som OPP-leverandør kan se en bedre løsning i en eksisterende bygning, så kan man jo foreslå den, og så vil man jo have en konkurrencefordel, hvis man kan lave et spændende projekt i den unikke bygning, siger Helle Lundsgaard.

Hun tilføjer, at det vil kræve, at en OPP-leverandør kan lave en aftale med ejeren af grunden.

I udbudsmaterialet for Banedanmarks bygning i Ringsted kan man læse at "bebyggelsen bør fremtræde markant og karakterfuld i forhold til det samlede byområde. Bebyggelsens arkitektur bør tage afsæt i jernbanens æstetik - for eksempel i det industrielle udtryk og de traditionelle, gedigne jernbanebygninger".

Bevaringsfolkene kan ikke forestille sig noget, der rammer beskrivelsen bedre end Dampmøllen, der er bygget i røde mursten som Ringsted Station og næsten samtidig med denne. Kulturstyrelsen har tidligere betegnet Ringsted Dampmølle som "et markant industriminde med klare bevaringsværdier" og har i foråret 2017 opfordret Ringsted Kommune til at genanvende (dele af) dampmøllen frem for at rive den ned.

Derfor mener Helle Lundsgaard, at ejendomsudviklere her har en enestående chance for at lave et markant byggeri til Banedanmark med fællesaktiviteter som reception, kantine, motionsrum, møde- og undervisningslokaler, mens der også på grunden kan opføres en moderne kontorejendom, når den gamle silo fjernes.

- Når Dampmøllen er i fare for at blive revet ned, er det fordi timingen har været uheldig. Dette udbud kom, netop som byrådet havde stillet ejeren af Dampmøllen, Ejendomsselskabet af 14.10.2009 ApS, en nedrivningstilladelse i udsigt, så der kan opføres almennyttige lejligheder, siger Helle Lundsgaard.

Det sidste håb er, at der inden budfristen den 25. august kommer en OPP-leverandør, der vil satse på Dampmøllen. Alternativt, at byrådet besinder sig og stopper nedrivningsplanerne.

Helle Lundsgaard hævder at have talt med interesserede allerede.

- Jeg har besluttet mig for at blive ved med at kæmpe for at bevare den her bygning, siger hun.