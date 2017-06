Formand for Ældrerådet i Ringsted Inger Glerup vil protestere over regionsrådets indstilling over for Lægemiddelstyrelsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Formand for Ældrerådet protesterer: - Vagtlukning rammer ældre

Ringsted - 13. juni 2017 kl. 14:37 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Apotek skal fortsat have en vagtordning. Det mener formand for Ældrerådet i Ringsted Inger Glerup, der påpeger, at nedlæggelsen af ordningen blandt andet vil ramme ældre hårdt.

Læs også: Region vil lukke Ringsted Apoteks vagtordning

Ældrerådsformanden agter at protestere over indstillingen over for Lægemiddelstyrelsen, lige som borgmester Henrik Hvidesten til hendes store glæde har gjort.

- Ældrerådet i Ringsted Kommune vil på det kraftigste protestere mod denne indstilling. I Ringsted Kommune vokser gruppen af borgere, der er 80+. De har allerede mærket, at den rutebundne bustrafik i landområderne er nedlagt, at flere af bankerne ikke længere udbetaler kontante penge, at postindleveringsstederne centraliseres og meget andet, påpeger Inger Glerup og fortsætter:

- Skal det nu også blive således, at ældre borgere, der får akut behov for medicin, skal til Slagelse, Kalundborg, Vordingborg, Køge, Nykøbing Falster eller Nakskov for at købe den medicin, som Ringsted Apotek på lige fod med de nævnte apoteker, havde ansøgt om at kunne udlevere?

Inger Glerup tilføjer, at Ringsted heller ikke har et sygehus længere, hvilket tvinger ældre og alle andre borgere i kommunen til at rejse over større afstande for selv mindre helbredstjek.

- Det er påfaldende, at ud af 22 apoteker er det kun én by, der helt får frataget sin vagtordning, tilføjer hun.