For campister findes der ikke dårligt vejr

Køllerne svinges, og point noteres på en lille blok. De smiler. For fjerde sæson i træk slår Mette Balleby og Jens Hansen bommen op for Skovly Camping.

En børneferie

- Vi vil jo gerne sørge for, at her er dejligt at være for børnene, fortæller Mette Balleby, mens hun sidder foran kiosken på Skovly Camping.