Første spadestik til stort projekt

Både borgmester Henrik Hvidesten (V) og bestyrelsesmedlem i Ringsted Forsyning, Britta Nielsen (SF), lagde kræfterne i at løfte et græstørv, forud for at entreprenøren på mandag kan gå i gang med at anlægge den bæk, som i fremtiden skal lede »monsterregn« væk fra Torvet.